San Marzano, debutta il Frittella Festival: il centro storico diventa un percorso del gusto

La frittella, simbolo dello street food più semplice e popolare, diventa protagonista di un’intera serata dedicata al gusto. Sabato 29 agosto 2026 il centro storico di San Marzano di San Giuseppe ospiterà il Frittella Festival – edizione zero, iniziativa promossa dall’APS Pro Loco Marciana con il patrocinio del Comune.

Le degustazioni prenderanno il via alle 20.30 da piazza Milite Ignoto e proseguiranno attraverso piazza Don Franco Venneri e le principali vie del centro storico. Bar, ristoranti, pizzerie e altre attività aderenti proporranno ciascuno una propria “Frittella d’Autore”, dando vita a un itinerario gastronomico da percorrere liberamente tra piazze, locali e scorci del paese.

Il festival nasce dall’esperienza della frittella già protagonista del MED Festival Puglia, dove negli anni è diventata una delle proposte più apprezzate dal pubblico. La tradizionale versione con la mortadella sarà il punto di partenza per nuove interpretazioni: ogni attività potrà infatti personalizzare la frittella con farciture, abbinamenti e ricette originali.

L’obiettivo è coniugare la tradizione dello street food con la creatività della cucina contemporanea, valorizzando allo stesso tempo il centro storico e le attività commerciali che lo animano durante tutto l’anno.

Non ci sarà quindi un’unica area gastronomica, ma un vero e proprio festival diffuso, nel quale saranno gli stessi visitatori a costruire il proprio percorso, spostandosi da una proposta all’altra.

Ad accompagnare le degustazioni ci saranno musica dal vivo, artisti di strada, performance itineranti, animazione e DJ set, trasformando vie e piazze di San Marzano di San Giuseppe in uno spazio dedicato al cibo, all’incontro e alla festa.