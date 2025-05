“Sole, mare e vento”: l’ultimo singolo della cantautrice Leda Battisti è una lettera d’amore alla Puglia

“Egregio Presidente, nell’arco della mia carriera artistica ho viaggiato ovunque, in Italia e all’estero, grazie anche alla popolarità in seguito alle mie partecipazioni al Festival di Sanremo e non solo, alle tante tournée nel mondo. La Puglia, però, mi ha regalato tanto in questi ultimi anni: dal calore della gente ai luoghi fantastici in cui mi sono esibita, città e paesi meravigliosi che mi hanno lasciato nel cuore qualcosa di magico. È per tale motivo che le scrivo in quanto lo scorso anno, dopo alcune serate in diverse province pugliesi, sono stata in concerto in varie città salentine. Ho sentito il grande desiderio di omaggiare la sua regione con un brano che scrissi proprio durante l’ultimo mio concerto in Salento, ‘Sole, mare e vento’”: con queste parole la musicista e cantautrice Leda Battisti, reatina di nascita, ha voluto omaggiare la Puglia con un brano uscito il 27 maggio, che sarà inserito nel suo prossimo album in fase di produzione, dalle nuance melodiche tipiche delle terre del Sud, un brano appassionato, emozionante, coinvolgente. La Regione Puglia, per il tramite del Presidente Michele Emiliano, ha ringraziato Leda Battisti per il regalo graditissimo e incantevole, un mix di professionalità e attaccamento alla Terra di Puglia, augurandole i migliori risultati personali e professionali nel prosieguo della sua carriera artistico-musicale.