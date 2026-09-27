Basket, Serie B: Monopoli vince sulla sirena, pesante ko per la Dinamo Brindisi. Oggi le altre

È cominciata con un successo e una sconfitta per le pugliesi la nuova stagione di Serie B Interregionale. Nei due anticipi della prima giornata della Division E sorride l’Action Now Monopoli, protagonista di un colpo esterno spettacolare a Porto Recanati, mentre parte male la Dinamo Basket Brindisi, nettamente battuta in casa dal Nuovo Basket Aquilano.

La copertina della serata è tutta per Monopoli. Sul parquet dell’Attila Porto Recanati, la formazione pugliese si è imposta 77-75 grazie a una tripla di Zupan sulla sirena. Una gara rimasta in equilibrio sino all’ultimo possesso: dopo essere andata all’intervallo avanti 48-43, Monopoli ha resistito al ritorno dei marchigiani trovando proprio allo scadere il canestro della vittoria. Grande prova di Thioune, autore di 24 punti, con Jovanovic a quota 18, Pieri 17 e Zupan 10. Un esordio che regala subito due punti pesanti alla squadra monopolitana.

Serata da dimenticare, invece, per la Dinamo Brindisi, sconfitta al PalaZumbo dal Nuovo Basket Aquilano per 88-49. Dopo un primo quarto ancora equilibrato, chiuso sul 24-19 per gli abruzzesi, la partita ha preso una direzione netta nella seconda frazione. Aquila ha piazzato un parziale di 30-8 andando all’intervallo sul 54-27 e ha ulteriormente aumentato il margine nel terzo periodo. Per Brindisi il miglior realizzatore è stato Errico con 11 punti, seguito da Chukwuma con 9 e Rosso con 8.

La prima giornata si completa oggi con le altre sette formazioni pugliesi. Alle 18 sono in programma Virtus Matera-Lions Bisceglie, Vigor Matelica-Pallacanestro A9 Nardò, Virtus Civitanova-Valentino Basket Castellaneta, Basket Corato-Pallacanestro Recanati e Amatori Pescara-Adria Bari. Derby pugliese, invece, tra New Virtus Mesagne e Virtus Molfetta.

Sono nove le squadre pugliesi inserite quest’anno nella Division E della Conference Sud: Monopoli, Brindisi, Corato, Bari, Castellaneta, Molfetta, Mesagne, Nardò e Bisceglie. Un raggruppamento a sedici squadre che comprende anche formazioni di Abruzzo, Marche e Basilicata.