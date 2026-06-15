Giochi del Mediterraneo, Abodi: “Si vince insieme, risorse necessarie garantite”

“Per i Giochi del Mediterraneo succede quello che ci siamo detti dal primo giorno, anche nelle giornate meno favorevoli: si vince insieme”. Lo ha dichiarato a Manduria il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine del Forum in Masseria.

Il ministro ha sottolineato il valore nazionale dell’evento, richiamando anche l’esperienza di Milano-Cortina: “La squadra non è in maggioranza o opposizione quando c’è una sfida che riguarda una nazione o un territorio, perché è l’immagine dell’Italia nel mondo. Le divisioni nascono da un equivoco su ciò che la politica deve fare: lavorare nell’interesse di tutti”.

A 69 giorni dall’avvio dei Giochi, Abodi ha espresso fiducia nel lavoro in corso: “Mi avvicino all’evento con la consapevolezza che ognuno sta facendo il massimo e lo stiamo facendo tutti insieme”.

Sul futuro degli impianti dopo la manifestazione, il ministro ha spiegato che è in corso un confronto con il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, evidenziando la necessità di uno studio serio e indipendente: “Non servono formule magiche, ma criteri selettivi, il supporto di professionisti e la volontà di fare le cose per bene. Quando ci sono risorse pubbliche, vanno gestite con serietà e trasparenza”.

Infine, sulle polemiche relative alla tranche di finanziamenti da 8,5 milioni di euro, Abodi ha ribadito: “Ho sempre detto che ci sarebbero state le risorse necessarie, e così è stato”.