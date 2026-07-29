Manfredonia ospiterà i Campionati italiani giovanili di vela

Dal 5 al 10 settembre Manfredonia diventerà la capitale italiana della vela giovanile, ospitando i Campionati nazionali dedicati alle imbarcazioni in doppio. Sono attese 225 barche e circa 450 atleti provenienti da numerose regioni italiane.

Durante la manifestazione saranno assegnati sei titoli nazionali nelle diverse categorie junior. Nel porto sipontino sarà allestito anche un villaggio di regata, destinato ad accogliere equipaggi, famiglie, tecnici e visitatori.

La Regione Puglia ha stanziato 80mila euro per sostenere l’organizzazione dell’evento, che rappresenta un’importante occasione di promozione turistica e sportiva. Le gare permetteranno di valorizzare il golfo di Manfredonia e le sue condizioni favorevoli alla navigazione. La presenza di centinaia di giovani atleti potrà inoltre generare ricadute positive per alberghi, ristoranti e attività commerciali, contribuendo ad allungare la stagione turistica oltre il periodo di maggiore affluenza estiva.