Nuoto paralimpico, doppia medaglia europea per la pugliese Vittoria Bianco

Grande risultato per Vittoria Bianco ai Campionati Europei di nuoto paralimpico di Kocaeli, in Turchia. L’atleta pugliese torna a casa con due medaglie, un oro e un bronzo, contribuendo all’eccellente bilancio della Nazionale italiana.

Bianco ha conquistato il bronzo nella Mixed 4×100 misti 34 punti, insieme a Stefano Raimondi, Alberto Amodeo e Xenia Francesca Palazzo, con il tempo di 4’34”97.

Nella giornata conclusiva degli Europei è poi arrivato il risultato più prestigioso: medaglia d’oro nella Mixed 4×100 stile libero 34 punti. Vittoria Bianco, insieme a Tommaso Morandi, Xenia Francesca Palazzo e Simone Barlaam, ha fermato il cronometro sul tempo di 4’07”97, regalando all’Italia l’ultimo titolo della rassegna continentale.

Una doppia medaglia che premia l’atleta del GSPD/Cus Bari e conferma il valore del movimento paralimpico pugliese. Soddisfazione anche per il CIP Puglia e la FINP Puglia, presenti nella spedizione azzurra anche con professionalità del territorio come il tecnico Francesco Piccinini e il medico Francesco Manfredi.

L’Italia ha chiuso gli Europei di Kocaeli con 61 medaglie: 29 ori, 16 argenti e 16 bronzi, conquistando il secondo posto nel medagliere.