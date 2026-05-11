Real Celle di San Vito, la vittoria più bella: conquistata la Coppa Disciplina

Nel calcio dilettantistico, dove spesso i riflettori si concentrano soltanto sui risultati, c’è una piccola squadra dei Monti Dauni che ha scelto di distinguersi soprattutto per correttezza, rispetto e spirito sportivo. Il Real Celle di San Vito, formazione che rappresenta Celle di San Vito, il comune più piccolo della Puglia, ha conquistato la Coppa Disciplina del campionato di Terza Categoria campana, gironi di Benevento.

Il prestigioso riconoscimento viene assegnato alle società che, nel corso della stagione, si distinguono per il comportamento più corretto dentro e fuori dal campo. La graduatoria tiene conto di ammonizioni, espulsioni, squalifiche e provvedimenti disciplinari: vince chi accumula meno sanzioni, premiando così il fair play di giocatori, dirigenti e tifosi.

La certezza della vittoria è arrivata domenica 10 maggio, al termine dell’ultima giornata di campionato, suggellando una stagione che va oltre i numeri e racconta soprattutto la forza di un gruppo unito dalla passione per il calcio.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla sindaca di Celle di San Vito, Palma Maria Giannini: “Sono davvero contenta che la squadra di calcio, prima ancora che per i risultati sportivi, si sia distinta per il comportamento e il fair play dimostrato in campo. Speriamo che anche per il prossimo campionato troveremo in Campania la stessa ospitalità e la stessa fattiva collaborazione che abbiamo riscontrato in questa stagione”.

Dal punto di vista sportivo, il Real Celle di San Vito ha concluso il campionato all’ottavo posto con 10 punti, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 12 sconfitte, con 24 reti segnate e 59 subite. A vincere il torneo è stato il Flachi Cautano con 34 punti, mentre Sporting Paupisi, Aurelio M. Pacillo e Atletico Benevento si contenderanno attraverso i play-off l’ultimo posto disponibile per la promozione in Seconda Categoria.

Per il Real Celle, però, il successo più importante resta quello umano. “La Coppa Disciplina è un traguardo importante che ci riempie di gioia e di soddisfazione – ha dichiarato Fabio Romano –. Questo premio è una vittoria per tutto il nostro paese, senza dimenticare che fare calcio qui a Celle resta comunque una grande vittoria”.

La storia della società continua inoltre ad intrecciarsi con quella dell’emigrazione cellese. Main sponsor della squadra è infatti Romano Automobili, concessionaria con sede a Ohlsbach fondata da Giuseppe Romano, originario di Celle di San Vito emigrato in Germania.

Nel 2022 il Real Celle finì al centro dell’attenzione nazionale per il trasferimento dal campionato foggiano alla Terza Categoria di Benevento, scelta effettuata soprattutto per ridurre i costi e le distanze delle trasferte. Una vicenda raccontata anche da Rai nel programma televisivo Il Settimanale, attraverso il servizio “La squadra emigrante” firmato dal giornalista Emiliano Cirillo.

Nel 2023 la squadra ha poi stretto un gemellaggio con il Loughgall, club della piccola cittadina nordirlandese di Loughgall, salita agli onori delle cronache europee per essere la località più piccola rappresentata in una massima serie calcistica continentale. Una realtà di appena 280 abitanti, legata a Celle di San Vito da un comune senso di appartenenza e dalla stessa passione per il calcio.

Anche il mondo della televisione e della radio nazionale si è interessato alla squadra pugliese. Nel marzo 2024, infatti, Propaganda Live dedicò ampio spazio al borgo e alla sua squadra. Durante la trasmissione, il conduttore Diego Bianchi si collegò in diretta con Fabio Romano per commentare la suggestiva ipotesi di vedere il giornalista Giovanni Floris sulla panchina del Real Celle, proposta nata durante la trasmissione radiofonica “Protagonisti” di RTL 102.5.