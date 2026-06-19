Taranto 2026, conto alla rovescia per i Giochi del Mediterraneo: “Pronti al traguardo”

Mancano poco più di 60 giorni all’avvio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con la cerimonia inaugurale fissata per il 21 agosto. Il Comitato organizzatore locale è ormai nelle fasi finali della preparazione.

A confermarlo è Carlo Molfetta, direttore generale del Comitato, intervenuto a margine del talk “Taranto, città dello sport – i Giochi del Mediterraneo volano per la crescita della città dei due mari”, che ha chiuso la tappa ionica del Marina Militare Nastro Rosa Tour.

“Per noi è fondamentale lavorare in sinergia con Difesa Servizi. Mancano ormai poco più di 60 giorni e siamo sempre più pronti ad arrivare al traguardo”, ha dichiarato Molfetta.

Il direttore generale ha sottolineato anche la portata internazionale dell’evento, che porterà nel Sud Italia atleti da 26 Paesi e tre continenti, trasformando Taranto in una sorta di “piccola Olimpiade”.

L’incontro, ospitato nel Villaggio della Vela sul lungomare di Taranto e trasmesso in streaming su Ansa.it, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, militari e sportivi, tra cui Difesa Servizi, Marina Militare, Regione Puglia, Comune di Taranto e Comitato organizzatore.