Taranto 2026, incontro al Dipartimento Jonico di Uniba: istituzioni a confronto sui Giochi del Mediterraneo

Si terrà lunedì 29 giugno presso il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, a Taranto, l’incontro dal titolo “Taranto 2026 – A 50 giorni dai Giochi del Mediterraneo. Bilancio, prospettive ed eredità”.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto istituzionale in vista dell’imminente avvio dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, con l’obiettivo di fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori, sulle prospettive organizzative e sull’impatto che l’evento avrà sul territorio.

Ad aprire i lavori sarà il commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore locale, Massimo Ferrarese, seguito dall’intervento istituzionale di Mehrez Boussayene, presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (ICMG).

Previsti anche i saluti di Michele Sciscioli, amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e di Carlo Molfetta, direttore generale del Comitato Organizzatore.

Nel corso della mattinata sarà inoltre presentata ufficialmente la medaglia dei XX Giochi del Mediterraneo.

A seguire si svolgerà la tavola rotonda dal titolo “Taranto 2026: a due mesi dai Giochi. Bilancio, prospettive ed eredità”, moderata da Andrea Pancani, vicedirettore de La7, con la partecipazione di Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, e Pietro Bitetti, sindaco di Taranto.

La giornata si concluderà con la presentazione dello spot ufficiale dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.