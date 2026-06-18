Taranto guarda ai Giochi del Mediterraneo: sport e territorio al centro del Nastro Rosa Tour

L’incontro, dal titolo “Taranto, città dello sport – I Giochi del Mediterraneo volano per la crescita della città dei due mari”, si terrà giovedì 18 giugno alle 18.15 nell’area del Villaggio della Vela, allestito in Corso Due Mari, e sarà trasmesso anche in diretta streaming su ANSA.it.

Il talk chiuderà la tappa tarantina dell’evento velico e sarà dedicato al rapporto tra sport, territorio e sviluppo, con un’attenzione particolare al ruolo che i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 potranno svolgere nella crescita della città.

Prevista la partecipazione di un rappresentante della Regione Puglia, del presidente di Difesa Servizi Gioacchino Alfano, del sindaco di Taranto Pietro Bitetti, dell’ammiraglio di Divisione Andrea Petroni, comandante del Comando Interregionale Marittimo Sud, e del vicepresidente del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Sandro Esposito.

La giornata proseguirà alle 19.15 con la cerimonia di premiazione della tappa e, a seguire, con uno spettacolo di video mapping sul Castello Aragonese, uno dei simboli della città.

Giunto alla sesta edizione, il Marina Militare Nastro Rosa Tour è organizzato da Difesa Servizi Spa, in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events. L’iniziativa unisce sport, istituzioni e promozione dei territori, con la partnership istituzionale del ministro per lo Sport e i Giovani e del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del Coni.

La tappa di Taranto, patrocinata dalla Regione Puglia, rientra nel percorso del Giro d’Italia a Vela dedicato al tema “Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia”. Il Villaggio della Vela, aperto gratuitamente al pubblico fino al 18 giugno, ospita incontri divulgativi, workshop, spazi espositivi e iniziative dedicate alla cultura del mare e alla sostenibilità ambientale.

Sul piano sportivo, l’edizione 2026 vede la partecipazione di dieci equipaggi italiani e internazionali, composti da atleti olimpionici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale, impegnati nelle diverse discipline previste dal circuito lungo le coste italiane.

Taranto si conferma così protagonista di un percorso che mette insieme mare, sport, giovani e promozione del territorio, in vista dell’appuntamento con i Giochi del Mediterraneo.