XII Torneo internazionale “Brindisi Porta del Salento”, primi canestri

Il grande basket giovanile accende il cuore del Salento. Ha preso ufficialmente il via, con i primi storici canestri sul parquet del Tensostatico di Fasano, l’attesissimo XII Torneo Internazionale di basket giovanile Under 13 “Brindisi Porta del Salento”. La prestigiosa manifestazione sportiva, organizzata dall’ASD Robur Brindisi, trasformerà le principali piazze e parchi del territorio in veri e propri playground a cielo aperto fino al culmine dell’evento, previsto con le finalissime e le premiazioni il 26 giugno 2026.

L’edizione di quest’anno si distingue per una straordinaria impronta internazionale, sociale e di numeri, vedendo scendere in campo un totale di 21 squadre. Accanto a 15 formazioni del territorio e alla compagine toscana del Centro Minibasket di Rignano sull’Arno, la kermesse accoglie un’importante delegazione estera: ben 5 squadre provenienti dall’Algeria, suddivise in 3 formazioni maschili e 2 femminili (tra cui spicca il gruppo del Rouiba). Un’operazione che va ben oltre il semplice dato agonistico, ponendosi come un concreto ponte di solidarietà, inclusione culturale e amicizia tra le sponde del Mediterraneo, supportata dal patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Brindisi e del Comitato Provinciale CSI.

Il debutto sul parquet ha già regalato le prime forti emozioni con gli anticipi della prima giornata giocati a Fasano, che hanno registrato i seguenti risultati:

· Fasano – Murgia Basket: 85-63

· Murgia Basket – Delfini Monopoli: 74-72

Dopo i match indoor di apertura, lo spettacolo si sposta interamente all’aperto per abbracciare la cittadinanza e i turisti. I campi da gioco principali saranno l’Oratorio San Vito (situato affianco al Parco Di Giulio) e il Parco Maniglio. Il vero fulcro della manifestazione sarà però Piazza Santa Teresa, dove è stato montato il suggestivo campo centrale Arena che ospiterà l’atto conclusivo e le celebrazioni finali del 26 giugno. Inoltre, alcune sfide speciali saranno ospitate nella suggestiva Villa Comunale di Mesagne, arricchendo un programma denso di attività collaterali pensate per la promozione del marketing territoriale.