Appia Day, archeologi in bicicletta: domenica 18 ottobre

Archeologia in bicicletta per conoscere e tutelare il percorso dell’Appia Antica. Questa è la formula che hanno inventato i cicloamici per celebrare l’Appia Day e tornare ancora una volta a percorrere in bicicletta l’affascinante itinerario tra Mesagne e Oria. L’appuntamento è per domenica 18 ottobre.

Ad accompagnare in bici i Cicloamici e FIAB Villa Castelli Trulli e Ulivi Christian Napolitano della Cooperativa Impact, archeologo e coordinatore del Parco Archeologico di Muro Tenente L’itinerario con partenza da Piazza IV Novembre Mesagne imbocca l’Appia che coincide con la pista ciclabile di Via Marconi, prosegue sull’itinerario Euro Velo 5 tangente a Nord il Parco Archeologico di Muro Tenente. Continua sulla tranquilla SP72 per poi giungere alla antichissima Chiesa Santa Maria di Gallana il cui nucleo originale è databile al VI secolo (per la presenza di opus cementicium il cui uso scompare in Puglia nel periodo alto medioevale), con la sua copertura con 3 cupole in falsa volta in asse. Conosciuta questa meraviglia si riprende l’itinerario cicloturistico fino a Oria di cui visiteremo velocemente l’antico borgo medioevale insieme con Legambiente Oria e FIAB Villa Castelli. Da Oria ripartenza per rintracciare presso Masseria Santa Croce i frammenti di antiche strade lastricate collocate sul tracciato della Appia. L’escursione riprende il tracciato della via Appia per giungere a Urupia a 6Km da Santa Croce. Urupia lungo l’Appia Antica La Comune di è un progetto libertario che dal ’95 unisce nell’Alto Salento uomini e donne di diverse lingue e culture. E’ anche una moderna cooperativa (Cooperativa La Petrosa) con produzioni agricole e trasformazioni (vino, olio, prodotti da forno) gestita con criteri biologici e di economia circolare. I Cicloamici visiteranno Urupia e saranno ospitati per il pranzo. Dopo aver conosciuto Urupia si ritorna rapidamente a Mesagne seguendo strade secondarie.

Note tecniche

Raduno: Mesagne Piazza IV Novembre; ore 9:00

Rientro:entro le 17:30

Percorso

lunghezza 60Km su strade secondarie prevalentemente asfaltate con qualche tratto di sterrato.

Pranzo a sacco.

Nolo bici: Possibilità di noleggio bici contattando Ciclovagando tel. ‭0831 772749 annarita@ciclovagando.com (disponibili anche bici elettriche).

Costo: contributo per finalità assicurative. 2 euro

Pranzo: per il pranzo si può optare per un pranzo preparato da Urupia con i propri prodotti biologici (olio, vino, ortaggi, prodotti da forno …) con il contributo di 12 euro. Chi preferisce andare leggero può invece portarsi da casa la colazione a sacco. Occorre prenotarsi quanto prima per il pranzo servito da Urupia (entro sabato mattina, meglio venerdì)

Dotazioni consigliate: bici tipo MTB o ibrida in buone condizioni, ruote gonfie, freni funzionanti, acqua

Info e capigita : Piergiorgio Mossi, Antonio Licciulli 3333744725