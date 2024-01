Arma dei Carabinieri: 67 vicebrigadieri destinati alla Puglia giurano a Bari

Hanno giurato presso la caserma Bergia di Bari, sede del Comando Legione Carabinieri Puglia, alla presenza del comandante della Legione Carabinieri Puglia, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, dei Comandanti Provinciali e dei familiari: sono i nuovi 67 vicebrigadieri appena promossi e assegnati a reparti dell’Arma nell’ambito regionale protagonisti della cerimonia svoltasi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio.

Il Generale Del Monaco, al termine della cerimonia, in un momento di incontro con i neo promossi vicebrigadieri, ha formulato loro gli auguri personali per il grado conseguito, richiamandone la professionalità e le responsabilità derivanti, in linea con i valori etici fondanti dell’Arma dei Carabinieri, tra i quali la vicinanza, costantemente espressa dall’Istituzione, al cittadino e alle sue esigenze.