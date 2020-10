Assembramenti sui bus degli studenti: non si parla di potenziamento, ma solo di orari

Un allineamento tra gli orari di entrata e uscita degli studenti da scuola e quello delle corse dei mezzi pubblici: è l’impegno assunto da Società trasporti pubblici e Ferrovie Sud Est nell’incontro svoltosi nel salone dell’Amministrazione provinciale alla presenza dei sindaci del Brindisino.

Le linee guida del governo impongono che sugli autobus il numero delle persone deve essere ridotto del 20 per cento, il che vuol dire che se la capienza è di ottanta persone, ce ne possono essere 64. Ma quello che è stato ribadito dai sindaci è che molti studenti restano a terra perché trovano i bus pieni e spesso non riescono ad arrivare a scuola in orario con le corse successive.

Su una tratta quella di San Donaci i dirigenti scolastici avevano organizzato due orari di ingresso, uno alle 8 ed uno alle 9, ma in realtà la seconda corsa portava fuori orario, alle 9.30.

Ma oltre all’adeguamento degli orari, che tanto per le corse dei mezzi quanto per l’ingresso e l’uscita da scuola debbono coincidere, c’è poi un problema di potenziamento dei mezzi.

Criticità nel trasporto scolastico nel Brindisino: incontro in provincia

Il neo eletto consigliere regionale Maurizio Bruno è intervenuto durante la riunione, annunciando uno stanziamento da parte della Regione Puglia pari a quattro milioni di euro per il rafforzamento del servizio. Si tratta di una somma destinata all’intero territorio regionale. Per ottenere una parte, i presidenti delle Province dovranno presentare i dati del monitoraggio che si sta effettuando in questi giorni con le società e gli amministratori locali. Per questo verranno immediatamente avviate delle interlocuzioni fra sindaci, assessori e i dirigenti di Stp e Ferrovie Sud Est.

Deluso il sindaco di San Michele Salentino: “Non siamo giunti ad una soluzione ma nei prossimi giorni, insieme ai miei amministratori, saliremo sugli autobus e cercheremo di organizzare al meglio il servizio nelle varie tratte e, nel frattempo, continueremo a dialogare con Stp e la provincia per trovare una soluzione efficace per i nostri concittadini”, dichiara Giovanni Allegrini.