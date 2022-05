Barcellona, Bordeaux, Stoccolma e Zagabria: si vola da Brindisi

Rynair annuncia undici nuove rotte per la Puglia già a partire dall’estate 2022, con cinque dall’aeroporto di Bari (verso Billund, Comiso, Edimburgo, Porto, Tel Aviv) e sei dallo scalo di Brindisi (per Barcellona, Bordeaux, Genova, Perugia, Stoccolma e Zagabria). Saranno in totale 75 le rotte che rientrano nel piano operativo che la compagnia low cost ha previsto per la Puglia in vista dell’estate. «In qualità di compagnia aerea n. 1 in Europa e in Italia, Ryanair è lieta di annunciare – afferma il country manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla – il proprio operativo da record sulla Puglia, che offre oltre 780 voli settimanali su 50 rotte da Bari e 25 da Brindisi, comprese 11 nuove rotte. Questa crescita rafforza il nostro impegno a sostenere la ripresa del mercato italiano con ulteriori collegamenti internazionali».