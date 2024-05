Bari: all’Istituto Tumori installata la campana della vittoria, la suonano i pazienti alla fine della chemio

È stata installata presso il reparto di Oncologia Medica don Tonino Bello dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari la cosiddetta “campana della vittoria”, che, secondo la tradizione britannica, i pazienti, alla fine di un ciclo di terapia, suonano per celebrare il ritorno a casa e dare così speranza a chi è ancora in trattamento.

L’ha donata all’istituto la signora Maria Navedoro, prossima cinquantenne, proprio nell’ultimo giorno della sua chemioterapia ed è stata lei stessa a suonarla per la prima volta, rivolgendo un pensiero speciale a tutti i suoi compagni di poltrona.

La targa apposta accanto alla Victory Bell recita “In un mondo di cure e speranze, la campagna suona, segnando la fine di una battaglia combattuta con coraggio”.

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui