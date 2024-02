Bari: laboratori teatrali contro il gioco d’azzardo nel carcere minorile e nelle scuole

Si intitola “Cambiamo gioco, insieme” il progetto di sensibilizzazione e contrasto alla dipendenza da gioco d’azzardo patologico a cui ASL Bari e Teatro Pubblico Pugliese hanno dato vita attraverso laboratori teatrali e incontri informativi che si terranno già a partire da febbraio nelle scuole e, per la prima volta, all’interno dell’Istituto penitenziario minorile “Fornelli” di Bari.

L’iniziativa – che rientra nel piano operativo della Regione Puglia per il contrasto del gioco d’azzardo patologico finanziato con fondi ministeriali – è stata presentata ieri, 15 febbraio, presso l’Auditorium Arcobaleno/ ex CTO a Bari nel corso di un incontro a cui hanno partecipato Antonio Sanguedolce, direttore generale ASL Bari, Luigi Rossi, direttore sanitario, Paolo Ponzio, presidente Teatro Pubblico Pugliese, Nicola Petruzzelli, direttore Istituto penale minorile Fornelli, Guido Di Sciascio, direttore del Dipartimento di Dipendenze Patologiche e Angela Lacalamita, referente regionale della prevenzione progetto GAP.

Nel dettaglio il progetto – promosso dal Dipartimento di Dipendenze patologiche e dal Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura – è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Bari e ai giovani dell’Istituto Penale Minorile “Fornelli” di Bari, con l’obiettivo di generare consapevolezza nel saper riconoscere i campanelli d’allarme in caso di problemi con il gioco d’azzardo e a chi rivolgere le richieste di aiuto.

