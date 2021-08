BPA Festival, teatro di burattini tra fiaba ed ecologia

“Betta Caretta e gli amici della Macchia” è il titolo dello spettacolo di burattini in programma venerdì 6 agosto, alle ore 11, presso gli impianti sportivi Asd Cedas Avio di Brindisi.

Lo spettacolo rientra nel cartellone della seconda edizione del “Brindisi Performing Arts Festival” ed è messo in scena da Paola Giglio, liberamente tratto dal libro di filastrocche “Betta Caretta e gli amici della macchia” di Gianluigi Cosi.

Dalle immagini evocate dal libro e dal suono di una chitarra impertinente, prendono forma i buffi personaggi di Betta caretta e gli amici della macchia: un gamberone sempre arrabbiato, Umberto il gambero esperto, un polpo curioso, una torre saracena forte e sapiente, Salvatore l’imprenditore. E poi c’è Betta, la tartaruga, che arrabbiata con il mare va a vivere in città, ma poi torna a casa perché il mare è in pericolo e deve salvarlo.

Trenta i posti disponibili per assistere allo spettacolo, il costo del biglietto è di 5 euro.

E sono ancora disponibili alcuni posti per il workshop di danza aerea riservato a disabili in programma sabato 7 agosto, dalle 9.30 del mattino, presso il Nuovo Teatro Verdi. Le lezioni sono a cura di Elisa Barucchieri e della Resextensa Dance Company.

Il “Brindisi Performing Arts Festival” è organizzato da AlphaZTL, con la direzione artistica di Vito Alfarano ed è patrocinato dalla Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi e dal Teatro Pubblico Pugliese e finanziato in parte dalla AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, dalla Regione Puglia, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia, dal Coordinamento Nazionale di Teatro in Carcere e dal Comune di Brindisi e Mesagne.Chiunque può sostenere il festival con una donazione su www.eppela.com

Qui il teaser del programma del BPA https://www.youtube.com/watch?v=Fmn_sbN-n2k

Qui il link per scaricare il programma completo

https://www.alphaztl.com/allegati/bpa-brochure-2021.pdf Per maggiori informazioni: www.brindisiperformingarts.com https://www.facebook.com/brindisiperformingarts https://www.instagram.com/brindisiperformingarts/ www.eventibrindisi.com