Brindisi, approvato il Piano di Zona 2018-2020

In data 18 ottobre l’Ambito Territoriale Br/1, costituito dai Comuni di Brindisi e San Vito dei Normanni, ha approvato il Piano di Zona per il triennio 2018-2020, con il parere favorevole della Regione Puglia – Assessorato al Welfare e dell’Asl.

Il Piano rappresenta il documento programmatorio degli interventi in campo sociale e socio sanitario, che saranno garantiti nel prossimo triennio a favore dei cittadini, fragili e non, residenti nei comuni dell’Ambito.

Le due amministrazioni comunali hanno profuso il massimo impegno per continuare a garantire il trend storico della spesa a sostegno del Piano e assicurare servizi fondamentali, finalizzati al benessere sociale di tutti, pur in un periodo che vede continuamente ridursi le risorse pubbliche in materia.

Il Piano, infatti, pone particolare attenzione, attraverso il potenziamento della rete di servizi dedicati, ad anziani e disabili, bambini, minori e giovani, al sostegno alla genitorialità, nella consapevolezza che ogni intervento garantito al singolo inevitabilmente incide positivamente nel soddisfacimento di un bisogno più ampio.

La programmazione del Piano è stata frutto anche della concertazione e condivisione con il terzo settore e le organizzazioni sindacali, nel convincimento che esclusivamente la partecipazione del tessuto civile di una comunità permette una profonda conoscenza dei bisogni di un territorio, al fine di individuare ed attuare risposte efficienti, efficaci e possibilmente eque.