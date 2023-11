Brindisi: la Base Onu apre alle amministrazioni locali

Si è tenuta ieri mattina, 27 novembre, presso la Base Onu di Brindisi, una riunione del Tavolo Tecnico Esteri-Difesa-UNGSC-UNHRD, allargato alle amministrazioni nazionali e locali, presieduta dal Vice Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministro Plenipotenziario Carlo Lo Cascio.

In occasione del prossimo 30esimo anniversario della Base di Brindisi, aperta nel 1994 come “Base Logistica delle Nazioni Unite” e oggi struttura da cui dipende l’intera logistica delle operazioni di mantenimento di pace delle Nazioni Unite (dalla movimentazione di personale militare e civile, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti alla manutenzione dei veicoli), il Presidente della Provincia Toni Matarrelli ha confermato la volontà di sostenere, nell’ambito delle proprie competenze, tutti i possibili interventi volti a rafforzare l’efficacia della Base di Brindisi e consolidare il suo ruolo di punto di riferimento per la logistica delle operazioni di mantenimento di pace sotto egida ONU, tenuto anche conto che la Base ospita nel complesso oltre 800 unità di personale ONU e genera un importante indotto per l’economia locale.

Senza Colonne è anche su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati.