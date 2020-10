Camera di Commercio, decaduti presidente, consiglio e giunta: arriva il commissario

Sono formalmente decaduti i vertici della Camera di Commercio di Brindisi (presidente, consiglio e giunta) in attesa che il ministero dello Sviluppo Economico nomini un commissario che dovrebbe essere un funzionario della Regione Puglia. Il commissario sarà incaricato di traghettare la Camera di commercio di Brindisi verso la fusione con l’ente camerale di Taranto, come previsto dalla riforma. Tale passaggio è ancora formalmente sub iudice perché è ancora vigente la sospensione concessa dal Tar del Lazio che deve esprimersi nel merito del ricorso presentato quando alla presidenza della Camera di commercio brindisina c’era Alfredo Malcarne.