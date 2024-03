Carovigno aderisce alla rete nazionale delle Città dell’Olio

“Srotoliamo la bandiera e mettiamo la spilletta, siamo Città dell’Olio!”: è quanto scrive sulla propria pagina Facebook il sindaco di Carovigno Massimo Lanzillotti a margine della cerimonia di consegna della Bandiera Città dell’Olio, che permette al Comune di entrare nell’omonimo circuito nazionale.

“Insieme agli agricoltori, operatori, cittadini, all’amministrazione comunale e ai rappresentanti dell’associazione nazionale Città dell’Olio Cesareo Troia, vicepresidente e coordinatore regionale Puglia, e Vanni Sansonetti, segretario del coordinamento Puglia, abbiamo discusso dell’importanza di diffondere la cultura dell’Olio, di promuovere il prodotto di qualità insieme al territorio di provenienza grazie a nuove sinergie e nuovi strumenti”, continua il primo cittadino.

L’Associazione ha tra i suoi compiti principali quello di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità; tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo; diffondere la storia dell’olivicoltura; garantire il consumatore attraverso la valorizzazione delle denominazioni di origine, l’organizzare eventi, l’attuazione di strategie di comunicazione e di marketing mirate alla conoscenza del grande patrimonio olivicolo italiano.

Carovigno e Fasano sono le uniche due realtà della provincia di Brindisi ad avere aderito all’associazione Città dell’Olio, nonostante che la Puglia sia tra le regioni più rappresentative e ci siano tutti i presupposti per fare sinergia nella promozione di un’immagine coordinata del territorio legata all’olio EVO.

“Divenire Città dell’Olio era uno dei punti del nostro programma elettorale che possiamo dire di aver già portato a termine. Non ci resta che continuare in questa direzione curando tutte le iniziative di pubblico interesse che di volta in volta l’associazione nazionale propone agli enti soci. Cominceremo con il coinvolgimento delle aziende olivicole della Città per la raccolta di adesioni all’iniziativa “Merenda nell’Oliveta” in programma da fine aprile a fine giugno. Vogliamo crescere e continueremo a farlo”, conclude il sindaco Lanzillotti.

