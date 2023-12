Carovigno: dalla Regione 100mila euro per la Battitura della ‘Nzegna

La Regione Puglia ha stanziato 100mila euro per la valorizzazione della millenaria tradizione della “Battitura della ‘Nzegna” di Carovigno.

L’ha annunciato alla cittadinanza il sindaco Massimo Lanzillotti, ringraziando il consigliere regionale Alessandro Leoci per l’impegno profuso nel fare ottenere la somma alla città.

“È un orgoglio essere i destinatari di tale interesse da parte della Regione Puglia, è una soddisfazione finalmente poter concretizzare la collaborazione tra amministrazione comunale e regionale per portare avanti le nostre peculiarità, che non sono solo locali e localistiche ma che hanno una importanza e una forza attrattiva che va ben aldilà del tacco d’Italia”, ha dichiarato il sindaco.