Leggi tutto" />

Città del Libro di Campi Salentina, al via l’edizione 2026

Condividi su

Inaugurata stamattina la venticinquesima edizione della Città del Libro di Campi Salentina alla presenza delle autorità cittadine, dei sindaci dell’Unione e delle scuole del territorio. La rassegna è promossa e organizzata dal Comune di Campi Salentina e dalla Fondazione Città del Libro in partnership con l’Università del Salento e la Camera di commercio di Lecce. Tema di quest’anno “Cercatori di bellezza”, un invito a resistere ai tempi bui del presente rinnovando l’attenzione a ciò che rende la vita degna di essere vissuta nella speranza e nella condivisione.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti anche il Prefetto di Lecce, Domenico Natalino Manno, il presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli e l’assessore regionale all’Urbanistica Marina Leuzzi, che hanno evidenziato il valore di un’iniziativa che merita tutta l’attenzione del territorio e della Puglia intera.

Ricco il programma di domani, venerdì 24 aprile, presso il Teatro Excelsior, dove alle 10 saranno ospiti “Mingo e il mondo di Pin”: dialogano con l’ospite Stefania Pinnelli, Paola Calò e Rosanna Maci, modera Marco Renna. Alle 11.30, invece, tocca a Maria Agostina Cabiddu con “Bellezza. Per un sistema nazionale” (Doppiavoce); a colloquio con l’autrice Nicola Grasso e Paolo Maci. Alle 17, invece, Raffaella Notariale presenta “Il peso della fede. Roberto Calvi, tutta la verità” (Armando Editore), in dialogo con Armando Palmegiani e Mino Marinazzo. Alle 18 in programma invece la tavola rotonda sul tema “La crisi silenziosa: giovani europei e salute mentale. Lo sport come antidoto sociale”: presenti Fefè De Giorgi, Fabiana Nuccetelli e Mario Pede, modera Gabriella Maci; durante l’incontro verrà presentato il decalogo dei diritti alla salute mentale redatto dai/dalle studenti/studentesse del Liceo “Virgilio-Redi” di Squinzano. Laboratorio e coordinamento scientifico a cura di Fabiana Nuccetelli. Alle 19.30, ancora, Stefano Rossi introduce “Genitori in ansia. Trasforma le tue paure nelle ali di tuo figlio” (Feltrinelli) a cura del “Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni”; in dialogo con l’autore Laura Palmariggi. Alle 20.30 finale di serata con Gio Evan e “La gioia è un duro lavoro” (Feltrinelli); con l’autore ancora Laura Palmariggi e Giuseppe Rampino (evento promosso dal Sistema interbibliotecario intercomunale del Nord Salento).

Il programma della giornata prevede inoltre, sempre al Teatro “Excelsior-Carmelo Bene” – ma sul roof garden, ore 18.30 – la presentazione di “QUEASCG. Questionario esplorativo di aree di sviluppo delle competenze genitoriali” (FrancoAngeli), a cura di Francesco Paolo Romeo. Dialogano con l’autore Paolo Maci, Alessandro Barca e Giuseppe Liverano. Presso la sala “Don Pietro Serio”, inoltre, dalle 16 alle 20 di scena “Job Day – Punti Cardinali Campi Salentina – Innovazione e Digitale”, incontro dedicato ad aziende, beneficiari e stakeholders (a cura di AFG – Associazione di Formazione Globale).
In programma inoltre, presso l’Istituto comprensivo “Teresa Sarti”, “Dal punto al movimento: laboratorio di lettura danzante”; docenti Ilaria Grasso e Giordana Fiorenza (dalle 8.15 alle ore 13.15). Presso la biblioteca “Carmelo Bene”, invece, “La voce che racconta: laboratorio esperienziale di lettura ad alta voce”, docente Maurizio Ciccolella (8.45 – 12.15) e, ancora presso il “Teresa Sarti”, “La bellezza nel digitale non è fare di più. È fare il giusto”, docenti Giuseppe Donadono e Valentina Petracca (11-12.30). Infine in piazza della Libertà, dalle 18 in poi (tutti i giorni della rassegna, presenti i “tavoli in gioco” a cura dell’associazione Everog (per ragazzi da 16 anni in su).

Condividi su