Città del Libro di Campi Salentina, al via l’edizione 2026

Inaugurata stamattina la venticinquesima edizione della Città del Libro di Campi Salentina alla presenza delle autorità cittadine, dei sindaci dell’Unione e delle scuole del territorio. La rassegna è promossa e organizzata dal Comune di Campi Salentina e dalla Fondazione Città del Libro in partnership con l’Università del Salento e la Camera di commercio di Lecce. Tema di quest’anno “Cercatori di bellezza”, un invito a resistere ai tempi bui del presente rinnovando l’attenzione a ciò che rende la vita degna di essere vissuta nella speranza e nella condivisione.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti anche il Prefetto di Lecce, Domenico Natalino Manno, il presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli e l’assessore regionale all’Urbanistica Marina Leuzzi, che hanno evidenziato il valore di un’iniziativa che merita tutta l’attenzione del territorio e della Puglia intera.

Ricco il programma di domani, venerdì 24 aprile, presso il Teatro Excelsior, dove alle 10 saranno ospiti “Mingo e il mondo di Pin”: dialogano con l’ospite Stefania Pinnelli, Paola Calò e Rosanna Maci, modera Marco Renna. Alle 11.30, invece, tocca a Maria Agostina Cabiddu con “Bellezza. Per un sistema nazionale” (Doppiavoce); a colloquio con l’autrice Nicola Grasso e Paolo Maci. Alle 17, invece, Raffaella Notariale presenta “Il peso della fede. Roberto Calvi, tutta la verità” (Armando Editore), in dialogo con Armando Palmegiani e Mino Marinazzo. Alle 18 in programma invece la tavola rotonda sul tema “La crisi silenziosa: giovani europei e salute mentale. Lo sport come antidoto sociale”: presenti Fefè De Giorgi, Fabiana Nuccetelli e Mario Pede, modera Gabriella Maci; durante l’incontro verrà presentato il decalogo dei diritti alla salute mentale redatto dai/dalle studenti/studentesse del Liceo “Virgilio-Redi” di Squinzano. Laboratorio e coordinamento scientifico a cura di Fabiana Nuccetelli. Alle 19.30, ancora, Stefano Rossi introduce “Genitori in ansia. Trasforma le tue paure nelle ali di tuo figlio” (Feltrinelli) a cura del “Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni”; in dialogo con l’autore Laura Palmariggi. Alle 20.30 finale di serata con Gio Evan e “La gioia è un duro lavoro” (Feltrinelli); con l’autore ancora Laura Palmariggi e Giuseppe Rampino (evento promosso dal Sistema interbibliotecario intercomunale del Nord Salento).

Il programma della giornata prevede inoltre, sempre al Teatro “Excelsior-Carmelo Bene” – ma sul roof garden, ore 18.30 – la presentazione di “QUEASCG. Questionario esplorativo di aree di sviluppo delle competenze genitoriali” (FrancoAngeli), a cura di Francesco Paolo Romeo. Dialogano con l’autore Paolo Maci, Alessandro Barca e Giuseppe Liverano. Presso la sala “Don Pietro Serio”, inoltre, dalle 16 alle 20 di scena “Job Day – Punti Cardinali Campi Salentina – Innovazione e Digitale”, incontro dedicato ad aziende, beneficiari e stakeholders (a cura di AFG – Associazione di Formazione Globale).

In programma inoltre, presso l’Istituto comprensivo “Teresa Sarti”, “Dal punto al movimento: laboratorio di lettura danzante”; docenti Ilaria Grasso e Giordana Fiorenza (dalle 8.15 alle ore 13.15). Presso la biblioteca “Carmelo Bene”, invece, “La voce che racconta: laboratorio esperienziale di lettura ad alta voce”, docente Maurizio Ciccolella (8.45 – 12.15) e, ancora presso il “Teresa Sarti”, “La bellezza nel digitale non è fare di più. È fare il giusto”, docenti Giuseppe Donadono e Valentina Petracca (11-12.30). Infine in piazza della Libertà, dalle 18 in poi (tutti i giorni della rassegna, presenti i “tavoli in gioco” a cura dell’associazione Everog (per ragazzi da 16 anni in su).