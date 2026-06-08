Ballottaggi in Puglia, affluenza in calo: a Trani ha votato il 37,5%

Affluenza in netto calo nei sei comuni pugliesi chiamati al ballottaggio per l’elezione del sindaco. A Trani, unico comune capoluogo interessato dal voto, alla chiusura dei seggi alle 23 ha votato il 37,5% degli aventi diritto, quasi dodici punti in meno rispetto al primo turno, quando alla stessa ora l’affluenza era stata del 49%.

Il dato è in diminuzione anche negli altri comuni pugliesi al voto. A Molfetta l’affluenza si è fermata al 36%, contro il 45,2% del primo turno. A San Giovanni Rotondo ha votato il 36,1% degli elettori, rispetto al precedente 43,5%. A San Vito dei Normanni il dato è al 40%, in calo dal 46%.

Flessione anche a Casarano, dove l’affluenza è stata del 39,6%, contro il 47,1% del primo turno, e a Tricase, dove ha votato il 43,6% degli aventi diritto, rispetto al 53,7% registrato due settimane fa.