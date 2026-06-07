Taranto 2026, incontro pubblico al Castello Aragonese: i Giochi del Mediterraneo entrano nel vivo

A meno di 80 giorni dall’apertura dei XX Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre, la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport torna a confrontarsi con la cittadinanza per fare il punto sull’organizzazione dell’evento e sulle ricadute attese per Taranto e per il territorio.

L’incontro, dal titolo “Taranto 2026: dentro i Giochi, oltre l’evento”, si terrà il 9 giugno alle ore 18 nella galleria meridionale del Castello Aragonese. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire fabbisogni, opportunità e prospettive legate alla manifestazione sportiva, coinvolgendo la comunità locale in una fase decisiva del percorso organizzativo.

Al centro del confronto ci saranno infrastrutture, logistica, servizi, accoglienza, volontariato, marketing territoriale e relazioni internazionali. Temi centrali per comprendere come un grande evento sportivo possa trasformarsi in un’occasione concreta di sviluppo, promozione e crescita per la città.

“Solo con la consapevolezza del territorio, un grande evento sportivo come questo può generare economia, reputazione, competenze e nuove reti, per traguardare il successo che tutta la città merita e si attende”, sottolinea il Comitato organizzatore locale.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Piero Bitetti, del comandante del Comando Marittimo Sud Andrea Petroni e del vicepresidente del Comitato organizzatore Sandro Esposito, i lavori entreranno nel vivo con gli interventi del direttore generale Carlo Molfetta e dei responsabili delle principali aree operative.

Sono previsti focus sull’organizzazione dei Giochi, sui servizi destinati ad atleti e delegazioni, sui trasporti, sul reclutamento dei volontari e sulla promozione del territorio attraverso lo sport.

L’incontro si concluderà con una sessione di domande e risposte aperta al pubblico, pensata per favorire il dialogo diretto con cittadini, operatori e realtà del territorio.