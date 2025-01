Coldiretti Puglia: boom di prenotazioni negli agriturismo per il pranzo dell’Epifania

Il lungo ponte dell’Epifania chiude le festività natalizie, proprio quando il bel tempo spinge in Puglia le gite fuori porta soprattutto in campagna, con gli agriturismo che ospiteranno nel giorno della Befana circa quattromila ospiti a tavola: è quanto stima la Coldiretti Puglia sulla base delle indicazioni degli agriturismi di Campagna Amica e Terranostra della Puglia.

“Nelle calze della Befana in agriturismo – evidenzia l’associazione – i dolci tipici tradizionali sostituiranno quelli ultra trasformati, il cui consumo rappresenta a lungo andare un pericolo per la salute, indirizzandosi quanto più possibile verso la scelta di prodotti naturali, dai biscotti ai dolcetti fatti con prodotti a Km 0, magari aggiungendo la frutta secca, per la quale è scattato dall’1 gennaio l’obbligo di indicare l’origine in etichetta”.

“Nel tempo gli oltre 950 agriturismi pugliesi – evidenzia Coldiretti – hanno qualificato notevolmente la propria tradizionale offerta di alloggio e ristorazione con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, come l’equitazione, il tiro con l’arco, il trekking o attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici, ma anche corsi di cucina e wellness”.

Coldiretti sottolinea che “oltre un terzo della spesa media dei pugliesi durante le festività è stato destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche in mercati, feste e sagre di paese da riportare a casa come souvenir. L’alimentazione è diventata la principale voce del budget turistico anche grazie all’immenso valore storico e culturale del patrimonio enogastronomico locale che è diffuso su tutto il territorio e dalla cui valorizzazione dipendono molte delle opportunità di sviluppo economico ed occupazionale”.