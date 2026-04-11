Concessione Cala Materdomini: l’Ati “Materia” ottiene il punteggio più alto

Nel corso della seduta pubblica, alla presenza dei rappresentanti degli operatori economici interessati, la Commissione giudicatrice incaricata di seguire la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del compendio “Cala Materdomini-Bocche di Puglia”, destinato alla gestione di strutture per servizi di ristorazione e intrattenimento, ha reso noti gli esiti della valutazione delle offerte tecniche.

Le proposte pervenute sono state due. La prima è stata presentata dall’Ati con capofila “Materia” di Mauro D. S.a.s, composta inoltre da “Apunto Beach Srls”, “GVL Srls” ed “Erm Consulting Srls”, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 87 punti. La seconda è stata presentata dalla ditta MONKEY di Cacciatore Lorenzo, alla quale sono stati assegnati 69 punti.

La valutazione è stata effettuata sulla base dei criteri relativi all’esperienza, alla qualità dei servizi complementari offerti, alla sostenibilità economica, al modello organizzativo e alla qualità dei servizi di ristorazione previsti.

Alla comunicazione ufficiale degli esiti erano presenti i componenti della Commissione, presieduta dal dott. Gabriele Falco e composta dall’arch. Francesca Pacella e dalla dott.ssa Francesca Andriulo, oltre ai rappresentanti delle imprese partecipanti.

“Nel ringraziare la Commissione giudicatrice e il Responsabile unico del procedimento per il lavoro svolto, intendo subito manifestare soddisfazione per il risultato raggiunto”, ha dichiarato l’assessora alla Programmazione economica e Gestione del patrimonio immobiliare, Caterina Cozzolino. “È ovvio che ci aspettiamo il pieno rispetto degli impegni assunti e, pertanto, l’Amministrazione vigilerà sull’attuazione della proposta progettuale e sull’adempimento degli obblighi previsti dall’avviso pubblico”.

“Ciò che maggiormente ci sta a cuore”, ha concluso l’assessora, “è restituire alla fruizione pubblica un bene della comunità che, nel corso del tempo, ha subito numerosi atti vandalici”.