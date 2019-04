Conenna promuoverà la Puglia, dal Gargano al Salento: 22 puntate di storia, cultura e tradizione

Si chiama “PugliAspasso” ed è un nuovo programma promozionale che vedrà come conduttore Michele Conenna, volto noto della tv per le sue previsioni meteo. PugliAspasso – spiega Conenna – sarà un nuovo format, che avrà un obiettivo principale: quello di promuovere la Puglia in tutte le sue forme, dall’arte alla cultura, dal cibo alle feste, dai colori ai sapori.

Saranno 22 le puntate che verranno registrate nei prossimi mesi in diverse zone di Puglia, dal Gargano al Salento. Ogni puntata, sul web, avrà una durata di 13 minuti, e vedrà protagonista ogni volta una città, un territorio, un evento diverso. Conenna ci spiega che questo nome “PugliaAspasso” ha un doppio significato: quello che la Puglia è davvero uno spasso vista con gli occhi del turista e l’altro, quello che saremo a spasso per la Puglia, con un mezzo ecosostenibile: la bicicletta. Visiteremo Borghi, Paesi, colline, coste e montagne solo in bici così da invogliare tutti coloro che scelgono la nostra regione per trascorrere le vacanze, di utilizzare la bici.

Questo nuovo esperimento vuol essere da richiamo a tutti coloro che hanno voglia di scoprire la Puglia, terra ricca di cultura e storia. La mia passione e il mio amore per il territorio mi hanno spinto ad accettare questa proposta per continuare a far crescere questo lembo di terra che merita ancora di essere scoperto in tutte le sue forme. Sono davvero entusiasta di scorrazzare tra i colori della nostra Puglia.

Pertanto – spiega ancora Conenna – se mi vedrete in giro con la bici sarà perché vado a spasso per la Puglia per “PugliaAspasso”