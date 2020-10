Corsi gratuiti per diventare guide naturalistiche con la Pro loco di Brindisi

Si è svolta stamane a Brindisi, presso la sede della Pro Loco, la conferenza stampa di presentazione del “Corso di formazione per accompagnatore naturalistico per parchi ed aree protette”. Una iniziativa che rientra nell’ambito di un Bando di educazione ambientale della Regione Puglia – servizio ciclo rifiuti e bonifiche.

Erano presenti l’Assessore regionale all’Ambiente Gianni Stea, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Brindisi Roberta Loparco, l’ing. Giuseppe Solito in rappresentanza del Consorzio ASI, il Responsabile nazionale delle guardie volontarie Ekoclub Angelo Pomes ed il Presidente della Pro Loco di Brindisi Marcello Rollo.

Rollo ha ringraziato il rappresentante del Governo regionale Stea e l’assessore comunale Loparco per la partecipazione e per aver creduto nelle capacità progettuali della Pro Loco di Brindisi, oltre che nelle potenzialità del patrimonio di verde attrezzato presente nella città capoluogo. L’Assessore Stea ha ribadito la grande attenzione della Regione Puglia nei confronti dei problemi ambientali ed ha confermato la volontà di proseguire nella promozione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle nostre bellezze naturali. Per l’assessore Loparco, invece, è fondamentale la formazione di personale in grado di valorizzare al meglio il patrimonio ambientale della città di brindisi, anche ai fini turistici.

La domanda di partecipazione al corso scadrà il prossimo 15 ottobre 2020 e dovrà essere consegna tata tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi mail proloco-brindisi@libero.it e prolocobrindisi@pec.it.

Il corso è finalizzato ad un approfondimento delle tematiche ambientali relative ai parchi ed alle aree protette, in particolare nel Brindisino, perché coloro che operano nel territorio possano provvedere ad una attività di vigilanza, di formazione e di informazione per una fruizione dei parchi stessi, previo superamento di un apposito esame finale.

Al Corso saranno ammessi 15 candidati, utilmente collocati nell’apposita graduatoria redatta sulla base di quanto stabilito nel Bando. Lo svolgimento del corso è previsto dal 19 ottobre 2020 al 24 febbraio 2021 presso la sede della Pro Loco, in via Sabaudia 12, a Brindisi. Il tutto, per una durata complessiva di 200 ore (tra attività di formazione d’aula e attività collaterali come visite didattiche nei parchi e nelle aree protette).

La partecipazione al corso è totalmente gratuita.

Maggiori informazioni sono consultabili sul sito www.proloco-brindisi.it.