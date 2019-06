Costumi d’epoca e da favola: nel cuore di Mesagne

Questa non è una sartoria, questo è un laboratorio di idee, qui realizziamo i sogni dei nostri clienti”. Ramona D’Aloisio e sua madre Margherita ci presentano così la loro attività; la Meghy Costumes d’Epoque è ormai una realtà ben consolidata nel territorio di Mesagne, i locali sono ubicati nel centro storico della cittadina, in via Albricci.

Dietro quelle piccole vetrine sembra impossibile che possano trovarsi più di tremila costumi d’epoca, stanze non molto grandi raccontano anni di lavoro, sacrificio, passione.

“Abbiamo iniziato almeno venti anni fa, eravamo un gruppo di amiche appassionate di moda e con l’hobby del taglio e cucito- ci racconta Margherita Ignone- abbiamo iniziato a realizzare i nostri costumi per il Carnevale, poi qualcuno ha iniziato a notarli, a chiedere di crearne altri e così, la domanda cresceva e il lavoro anche. Ognuna di noi utilizzava la propria abitazione per realizzare i costumi ma ci rendemmo conto che avevamo bisogno di una sede per poterci anche confrontare perché il segreto del nostro successo è anche quello: ognuna di noi ha i propri punti di forza, è particolarmente brava in qualcosa, ma le unicità si fondono per dare vita a vere e proprie opere d’arte”

Ed è proprio così, si rimane incantati dinanzi alle realizzazioni di questa sartoria artigianale che crea, grazie alle mani abili e alla creatività di sette donne, abiti d’epoca, divise storiche, costumi teatrali, per il cinema e per il carnevale.

“Una delle nostre particolarità-ci spiega Ramona- è che gli abiti possono essere noleggiati in tutt’Italia e le richieste sono davvero tante perché i clienti riconoscono la qualità dei tessuti, lo studio dei modelli, la scelta e cura dei particolari e degli accessori che rendono ogni capo verosimilmente originale. La passione per la storia del costume e l’arte del cucito, soprattutto nel riportare alla ribalta ciò che erano gli usi e i costumi nei secoli, rende il laboratorio, nel Meridione, unico nel suo genere”.

La Meghy si occupa anche di organizzare eventi e rievocazioni storico-culturali avvalendosi di numerosi artisti, sbandieratori, danzatori, arcieri, antichi mestieri e figuranti. Da sedici anni, ad esempio, nell’ultima settimana di agosto, si svolge, su sua iniziativa, nei pressi del castello di Mesagne, la Fiera Franca Medievale. Ma organizza eventi anche in Sicilia, in Basilicata, in Calabria.

“Grazie ad un bando promosso dall’allora Amministrazione Sconosciuto, dal 2002 usufruiamo, gratuitamente, dopo averne provveduto alla ristrutturazione, di questi locali che si trovano nel cuore della città. Ci auguriamo che un nuovo bando possa permetterci di proseguire nella loro fruizione. Magari potremmo anche ampliarli per offrire un ambiente idoneo ad abiti che hanno dimensioni notevoli” aggiunge la signora Ignone.

Attraversando i laboratori di via Albricci, ci si ritrova dinanzi a pezzi unici nel loro genere; è sicuramente frutto di professionalità e dedizione un costume realizzato interamente in cuoio, utilizzato un paio di mesi fa a Ceglie Messapica nel corso della rappresentazione de “La Passione”. Non è l’unico, le Corazze Romane sono molto richieste in tutt’Italia.

“Il noleggio permette di poter contenere le spese e, al contempo, poter beneficiare di costumi molto costosi e di grande valore” ci spiega Ramona D’Aloisio- Il nostro nuovo sito in costruzione permetterà ai clienti di acquistare o noleggiare on line l’abito che si desidera, richiedere taglie e modelli specifici, avere consulenza”

La sartoria mesagnese, dunque, è anche specializzata in uniformi storiche: diversi gli sposi che hanno scelto di indossare le divise realizzate dal team della Meghy, uniformi su misura autorizzate dal Ministero, bellissime e di altissima qualità.

“Nella nostra terra si effettuano numerose riprese cinematografiche e spesso riceviamo richieste da registi famosi. Le costumiste della produzione rimangono incantate dalle nostre realizzazioni e noi siamo sempre pronte a soddisfare le loro esigenze, anche le più strane- ci raccontano soddisfatte le due donne- Ci mettiamo subito al lavoro, effettuiamo le nostre ricerche, ci confrontiamo sulle idee e con il contributo di tutte diamo vita ai sogni e l’impossibile diventa possibile”.

Almeno 450 gli eventi a cui la sartoria artigianale ha partecipato dal 2007 ad oggi, fra cui la Bit a Milano, la Fiera d’Oltre Mare a Napoli, ma anche a manifestazioni che si sono svolte a Riva del Garda, Carmagnola (To), nella Repubblica di San Marino. “In tante città italiane abbiamo portato, oltre ai nostri abiti, anche i sapori e i colori della nostra terra, le danze, i canti, le tradizioni mesagnesi e salentine. Abbiamo incontrato tanti concittadini che hanno apprezzato il nostro lavoro e ringraziato per averli fatti sentire a casa” ha detto soddisfatta Margherita Ignone.

Tanti anche i riconoscimenti e i premi ricevuti, nel corso degli anni.

Laboratorio d’idee significa anche lavorare la cartapesta, realizzare il Pendolo per “La Bella e la Bestia” o i personaggi per “Il Re Leone”. La squadra è formata da donne capaci e caparbie, pronte ad affrontare nuove sfide e rappresentano sicuramente una delle eccellenze della città di Mesagne.