Covid, 27 nuovi positivi in provincia di Brindisi. Tutti asintomatici i sette del traghetto

Su 7.336 test per l’infezione da Covid-19 eseguiti in Puglia sono stati registrati oggi 154 casi positivi con un tasso di positività del 2,1% (in lieve crescita rispetto all’1,9% di ieri). Non sono stati registrati decessi. I nuovi positivi sono così censiti: 33 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 10 nella provincia BAT, 32 in provincia di Foggia, 25 in provincia di Lecce, 22 in provincia di Taranto, 1 fuori regione, 4 casi attribuiti a provincia non nota. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.804.129 test. 246.021 sono i pazienti guariti. 1.931 sono i casi attualmente positivi.

Per quel che riguarda la situazione dell’equipaggio del traghetto Euroferry Olympia, il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl, Stefano Termite, sottolinea che “i 7 positivi emersi dall’attività di screening si trovano in un Covid hotel di Bari, sono asintomatici e sotto sorveglianza sanitaria. I 13 contatti stretti individuati grazie al tracciamento, invece, sono stati trasferiti in una struttura di Napoli dove rispetteranno un periodo di quarantena di 10 giorni”.