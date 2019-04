Donazione degli organi, infopoint in tutti gli ospedali

“La installazione di infopoint negli ospedali della provincia di Brindisi per promuovere la cultura della donazione degli organi e una campagna di sensibilizzazione rivolta ai sindaci e ai responsabili degli Uffici anagrafe dei Comuni”. È questa l’idea che il direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone, accogliendo l’invito del Coordinatore Regionale Trapianti, Prof. Gesualdo, condividerà con il Centro Regionale Trapianti in occasione della giornata nazionale della donazionedi organi.

“Il progetto – aggiunge Pasqualone- prevede il coinvolgimento diretto delle associazioni dei pazienti trapiantati molto attive sul territorio e sensibili a questo argomento che coinvolge Scienza, Sanità e amore per il prossimo. A loro assegneremo una postazione all’interno degli ospedali che potranno utilizzare nei giorni e secondo orari prestabiliti così da poter offrire loro e a quanti vorranno la consulenza di medici nefrologi, epatologi, cardiologi, chirurghi ed anestesisti”.

“Pensiamo che sia fondamentale coinvolgere gli ospedali e i Comuni che in questa rete della solidarietà sono i due punti fondamentali della questione; la donazione degli organi salva la vita a chi soffre e soprattutto – per utilizzare la celebre frase di Papa Francesco – “è un atto nobile e meritorio” per chi li fa”.

Il direttore Pasqualone è certo che questo modello sarà replicato anche nelle altre Asl della Puglia, regione questa che ha sempre dimostrato la sua sensibilità verso gli altri con l’accoglienza e in questo caso attraverso un atto che non costa nulla ma che dona la vita a chi ne ha bisogno”.