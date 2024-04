Fasano: avvocati, giornalisti e magistrati si confrontano sulla “legge bavaglio”

Oggi, venerdì 5 aprile, a partire dalle 16:30, presso la Masseria Torre Coccaro di Fasano, si terrà la tavola rotonda dal titolo “Divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari: legge bavaglio o norma garantista? L’impatto della L. 15/2024 sul codice di rito e sul diritto di cronaca”.

All’evento, moderato dall’avvocato Pasquale Annicchiarico, componente della Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, parteciperanno il giornalista Massimo Giletti, l’avvocato Rinaldo Romanelli, segretario nazionale dell’Unione Camere Penali Italiane, e il dottor Maurizio Saso, presidente della Sezione Penale del Tribunale di Brindisi.

Gli indirizzi di saluto saranno rivolti dall’avvocato Giancarlo Camassa, presidente della Camera Penale di Brindisi, l’avvocato Vito Melpignano, responsabile dell’Organismo di Conciliazione dell’Unione Camere Penali Italiane, l’avvocato Carlo Carrieri, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, l’avvocato Mauro Blonda, componente dell’Osservatorio Progetto Scuola della Camera Penale di Brindisi.

La tavola rotonda vale ai fini della formazione permanente di avvocati e praticanti abilitati ed è stata accreditata con tre crediti in materia ordinaria.

Marina Poci

