Francavilla Fontana: 100mila euro per il progetto di potenziamento dello stadio di via Vittorio Veneto

Buone notizie in arrivo per gli sportivi francavillesi: nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha dato il via libera al progetto di manutenzione straordinaria e potenziamento dell’impianto sportivo realizzato nel plesso di via Vittorio Veneto nel 2020.

“Questa struttura – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – ha colmato un vuoto nella dotazione di spazi dedicati all’atletica. In questi anni centinaia di giovani francavillesi e non solo hanno potuto allenarsi e proseguire nella tradizione cittadina che ha dato vita a quella generazione di fenomeni riassumibile in particolare nei nomi di Giacomo Leone, Mimmo Caliandro, Antonio Andriani e Ottavio Andriani. Oggi investiamo ulteriori 100 mila euro per migliorare la pista e i servizi annessi. Lo sport non è solo gesto agonistico, ma un’occasione di socialità e di crescita individuale e di gruppo.”

Il progetto approvato dalla Giunta comunale prevede la creazione di un nuovo vano deposito adiacente alla palestra, la messa in sicurezza delle travi e dei pilastri del porticato, la realizzazione di un nuovo manto sintetico sulla pista, nuove pedane di battuta rimovibili per il salto in lungo e l’installazione di recinzioni metalliche, provviste di cancelli, per la delimitazione di zone deposito.

“Con questo intervento – prosegue l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – vogliamo potenziare una struttura sportiva strategica per lo sport. In particolare, la sostituzione del manto della pista d’atletica e il posizionamento delle nuove pedane per il salto in lungo consentiranno lo svolgimento delle attività in piena sicurezza. L’impianto di atletica e gli investimenti per il Palazzetto e lo Stadio, in arrivo grazie ai Giochi del Mediterraneo, lasciano intuire che il 2025 sarà l’anno delle infrastrutture sportive”.

Per la realizzazione dell’intervento sono stati investiti 100 mila euro.

“Lo sport – prosegue l’Assessora allo Sport Numa Ammaturo – non è solo passione e agonismo, ma un’occasione di riscatto, confronto e di sfida con sé stessi. Avere a disposizione una struttura come l’impianto nel plesso di via Vittorio Veneto è una preziosissima opportunità per coltivare il talento di tanti giovani atleti che possono confrontarsi con allenatori e campioni che hanno scritto pagine importanti dello sport nazionale e internazionale”.

In questi anni il tartan della pista di atletica è stato percorso da giovani talenti e da grandi protagonisti della scena mondiale, tra cui spicca il Campione Olimpico Stefano Baldini.

“La realizzazione delle infrastrutture sportive – conclude l’Assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi – ha un impatto molto positivo sull’assetto dei quartieri perché ne migliora la dotazione dei servizi e favorisce cambiamenti significativi. Accadrà a brevissimo con il Palazzetto e lo Stadio e, con le dovute proporzioni, è avvenuto anche per la scuola di via Vittorio Veneto. La presenza di società sportive e atleti ha permesso la valorizzazione extrascolastica di uno spazio sottoutilizzato che da 4 anni è a disposizione di società e atleti”.