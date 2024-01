Francavilla Fontana: prosegue la rigenerazione urbana del quartiere San Lorenzo

Vanno avanti i lavori di rigenerazione urbana al quartiere San Lorenzo di Francavilla Fontana, programmati dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Antonello Denuzzo.

In questa fase gli operai stanno completando gli interventi per la sicurezza del territorio con l’installazione di un impianto di videosorveglianza e il recupero dell’immobile di piazza Caliandro, che diventerà un luogo con una spiccata vocazione sociale e con un ruolo decisivo per l’attuazione delle politiche di legalità del Comune.

“Grazie al finanziamento di 3,5 milioni di euro ottenuto dalla Regione Puglia, abbiamo avviato un percorso di rigenerazione del quartiere che tocca tutti gli aspetti della vita dei residenti, dalla viabilità ai servizi, senza trascurare la sicurezza. Le telecamere ci consentiranno anche di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti che nella zona assume caratteristiche preoccupanti. Siamo consapevoli che un maggiore presidio delle istituzioni, anche con il ricorso alla tecnologia, può migliorare la quotidianità delle persone, l’aspetto del quartiere e l’ambiente”, dichiara il primo cittadino.

L’installazione dell’impianto di videosorveglianza con 37 telecamere e 7 varchi dotati di lettura targhe è in corso in Viale Abbadessa, via Carlo Alberto dalla Chiesa, via Parri, via Pietro Di Castri, via Pio La Torre e via Calamandrei. Tutti i dati raccolti saranno trasmessi in tempo reale alla Sala Operativa che sarà realizzata nel Comando della Polizia Locale e messi a disposizione di tutte le Forze dell’Ordine.

In questo percorso volto ad accrescere la sicurezza dell’area, si inserisce il recupero dell’immobile di piazza Caliandro. Il locale, ripetutamente vandalizzato ed ora completamente inutilizzabile, sarà dotato di arredi e rimesso a nuovo con il rifacimento dell’impiantistica, dei servizi igienici. La struttura, una volta rifunzionalizzata, tornerà ad accogliere bambini e giovani che qui saranno coinvolti in attività formative e ludiche.

“L’obiettivo della Rigenerazione Urbana è migliorare la fruizione del quartiere con più verde, spazi innovativi, presidi di legalità, ma anche con l’avvio di progetti sperimentali come il cohousing che vedrà presto la luce nell’ex scuola di via Parri. Stiamo lavorando per concludere tutte le opere in programma in tempi brevi, conclude l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma.

