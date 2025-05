Francavilla lancia il Master Executive per il Servizio Civile Universale

Questa mattina, nel suggestivo scenario del Castello Imperiali di Francavilla Fontana, ha preso il via il Master Executive per il Servizio Civile Universale. Un progetto ambizioso, nato dalla sinergia tra realtà impegnate nella formazione e nella promozione sociale del territorio: Gruppo FORTIS, Consorzio dell’Ambito Territoriale Sociale BR3, Fondazione Parco Culturale ETS, Dante Alighieri ETS e Uninettuno Puglia.

L’iniziativa rappresenta una risposta concreta alla crescente necessità di offrire ai giovani del Servizio Civile Universale strumenti validi per rafforzare il proprio profilo professionale, accrescendo al contempo il proprio ruolo attivo nella società.

Alla presentazione erano presenti figure chiave dei diversi enti promotori. Per il Gruppo FORTIS, il direttore generale Francesco J. Pagnelli ha sottolineato l’importanza del progetto, definendolo “uno strumento fondamentale per le ragazze e i ragazzi che hanno scelto di intraprendere il percorso del Servizio Civile Universale”. Pagnelli ha evidenziato come il Master offra “una formazione aggiuntiva utile a potenziare le competenze pratiche, civiche e solidali, allineandosi ai valori della cittadinanza attiva”.

Anche il Consorzio dell’Ambito di Francavilla Fontana ha ribadito l’impegno nel promuovere un’offerta formativa accessibile e di qualità. Le referenti Angelica Tafuri, assistente sociale specialista, e Antonella Di Noi, pedagogista, hanno ricordato che il Master è un’opportunità concreta per arricchire il proprio curriculum con competenze certificate, spendibili nel mondo del lavoro.

Lucrezia Lanzellotta, referente territoriale per Uninettuno Puglia, ha condiviso il valore educativo del Master, inserendolo in una visione più ampia di crescita comunitaria, inclusione sociale e promozione della cittadinanza consapevole. I giovani partecipanti frequenteranno i percorsi formativi previsti, ciascuno pensato per rispondere a diverse vocazioni e interessi. Il primo promuove il cambiamento sociale attraverso progettazione, inclusione, collaborazione tra enti, volontariato, arte e psicologia. Il secondo guarda al sociale con un’attenzione particolare all’ambiente, affrontando temi come sostenibilità, green economy, cittadinanza attiva, mediazione culturale e leadership. Il terzo si concentra sulla progettazione e gestione degli interventi sociali, approfondendo aspetti legati al benessere mentale, alla coesione comunitaria e alla risposta alle emergenze.

Questo Master, unico nella sua offerta, si pone come ponte tra il percorso del Servizio Civile e il mondo del lavoro, offrendo ai giovani strumenti concreti per diventare cittadini consapevoli, pronti ad agire e contribuire al cambiamento.