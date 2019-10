Francavilla, una via per il maresciallo Galeone: istanza depositata e dibattito al Castello

Ora la richiesta di dedicare una strada, una piazza o un altro luogo pubblico di Francavilla Fontana al maresciallo Antonio Galeone è stata formalizzata: il consigliere comunale Antonio Andrisano, promotore dell’iniziativa, ha depositato un’istanza al sindaco Antonello De Nuzzo. Intanto, mercoledì 23 ottobre, alle ore 18, presso il Castello Imperiali di Francavilla, si svolgerà un incontro-dibattito dal titolo: «La retta via: una strada per il maresciallo Galeone», organizzato dal Lions Club di Francavilla. Interverranno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, all’epoca in cui Galeone comandava la stazione dei carabinieri pubblico ministero nella procura presso il Tribunale di Brindisi; il sindaco Antonello Denuzzo, il senatore Luigi Vitali e lo stesso Andrisano. Il dibattito, aperto dai saluti di Carlo Miglietta, presidente del Lions Club di Francavilla, sarà moderato dal direttore de il7 Magazine, Gianmarco Di Napoli. Il titolo del dibattito si ispira proprio alla prima pagina de il7 di un paio di settimane addietro dedicata al maresciallo Galeone.

Questo il testo dell’istanza presentata da Andrisano per chiedere l’intitolazione della strada ad Antonio Galeone, scomparso esattamente dieci anni fa per un male incurabile:

«Chiedo alla S.V. che si proceda alla intitolazione di una strada, di una piazza o di altro luogo pubblico della Città di Francavilla F.na al Maresciallo Antonio Galeone.

Quanto innanzi, in osservanza dell’iter ammnistrativo previsto e così previo passaggio ed esame di tale proposta dalla Commissione Consiliare competente e successiva approvazione ad opera del Consiglio Comunale francavillese.

A tal proposito mi permetto di ricordare brevemente –per come meglio riportato nell’allegato curriculum- come il Maresciallo Galeone, nel corso di una brillante e pluridecorata carriera, abbia svolto le sue funzioni, sempre, con grande spirito di abnegazione ed attaccamento al dovere.

In particolare negli anni in cui ha guidato la Stazione dei CC di Francavilla F.na, e così dal 1986 al 1996, il sottoufficiale ha contribuito, in periodi difficili per la nostra terra, a garantire la tutela, la salvaguardia e la sicurezza dei cittadini sempre schierato a difesa del più debole e bisognoso.

Di lui e del suo lodevole operato la nostra Francavilla conserva e conserverà, sempre, un grande ricordo e nutre e nutrirà, sempre, profonda riconoscenza per cui ritengo essere doveroso a 10 anni dalla sua prematura scomparsa dare impulso al relativo iter per la intitolazione in suo favore di una strada.

E’ appena il caso di ricordare che il Maresciallo Galeone è stato insignito:

— dal Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi e dal Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi della Medaglia di Cavaliere della Repubblica Italiana;

— dal Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi, su proposta del Ministro della Difesa, della medaglia mauriziana al merito per la carriera militare;

— della medaglia militare al merito di lungo comando;

— della Croce d’Argento con corona reale per anzianità di servizio.

Sempre il Maresciallo Antonio Galeone è stato, per ben due volte, premiato durante la celebrazione della Festa dell’Arma dei Carabinieri in Roma come Miglior Comandante della Stazione d’Italia.

Con particolare riferimento al suo operato in terra di Francavilla F.na si è particolarmente distinto nell’attività di lotta alla criminalità profondendo il proprio smisurato impegno sempre al servizio del Cittadino e del più debole.

Nel decennio in cui ha comandato la Stazione dei Carabinieri di Francavilla F.na (1986 – 1996) rimarranno memorabili il suo impegno, la sua tenacia ed i suoi grandi successi nella lotta al caporalato, all’usura, allo sfruttamento dei lavoratori e comunque alla criminalità organizzata: se la Sacra Corona Unita in quegli anni non riuscì a conquistare Francavilla F.na gran parte dei meriti vanno ascritti al Maresciallo Antonio Galeone.

La Citta’ di Francavilla F.na, e non solo, ha sempre conservato un grande e smisurato affetto per la figura del Maresciallo Galeone il tutto vieppiù confermato dal grande successo di pubblico e di critica che tale proposta ha già riscosso, nei giorni scorsi, su testate giornalistiche on-line, su carata stampata e su emittenti televisive locali.

Anche nella vicina Locorotondo, dove assunse il Comando della Stazione CC dopo il decennio francavillese, riuscì in breve tempo a farsi amare da tutti divenendo un eroe ed ottenendo per acclamazione la cittadinanza onoraria, la quarta che quel comune avesse mai concesso nella sua storia.

A ciò deve aggiungersi, sempre a riprova e conferma, della popolarità e dell’affetto per la figura del Maresciallo Galeone, deceduto in data 07.10.2009 per una grave ed incurabile malattia, come già da diversi anni sia stato costituito un fan-club dal nome “Maresciallo Galeone Fan Club”, così come risultano essere stati entusiastici la stragrande maggioranza dei commenti e degli interventi da parte di privati cittadini che hanno ritenuto di esprimere il loro punto di vista in proposito».