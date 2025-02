Gestione virtuosa dei rifiuti: Puglia terza, i comuni premiati salgono da 8 a 12

L’associazione di volontariato “Plastic free AdV Onlus” ha pubblicato la lista dei comuni italiani che si sono distinti per la lotta contro gli abbandoni illeciti, per la promozione di comportamenti responsabili e le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani.

Per l’edizione 2025 sono 122 i comuni premiati a livello nazionale, contro i 111 della precedente edizione.

In Puglia i comuni premiati passano da 8 a 12, classificando così la nostra regione la terzo posto nazionale, dopo Abruzzo e Sicilia.

Tra i 12 Comuni pugliesi plastic free, sei sono in provincia di Bari – la stessa città metropolitana di Bari, Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Mola di Bari e Monopoli; due in provincia di Brindisi: Ceglie Messapica e Fasano; Castro, in provincia di Lecce; e tre in provincia di Taranto: Castellaneta, Manduria e Mottola (TA).