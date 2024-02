Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile: il Camberlingo si illumina di giallo

In occasione della XXIV Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile – International Childhood Cancer Day – istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei tumori infantili e per esprimere sostegno a bambini e adolescenti malati di cancro e alle loro famiglie, la direzione strategica della Asl Brindisi ha illuminato l’ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana di giallo, colore che identifica le patologie neoplastiche pediatriche.

“L’iniziativa vuole essere un segnale dell’impegno di tutti i nostri professionisti contro i tumori infantili ed esprime la nostra vicinanza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. A loro vogliamo dire: non siete soli”, ha dichiarato il dg di Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio.

La giornata è promossa da Childhood Cancer International (CCI), la più grande rete di associazioni esistente al mondo a supporto dei pazienti e dei loro familiari, attiva in più di novanta Paesi nei cinque continenti.

