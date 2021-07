Gli ortaggi coltivati nel Parco di Muro Tenente donati alla Caritas

Zucchine, cetrioli e cocomeri prodotti in un orto speciale: quello creato nel Parco archeologico di Muro Tenente, tra Mesagne e Latiano: il coordinatore del parco, Christian Napolitano, archeologo, insieme ai suoi collaboratori, hanno consegnato gli ortaggi a don Pietro De Punzio, che gestisce la Caritas mesagne e Casa Zaccheo. per le necessità dei tanti mesagnesi che si rivolgono alla Caritas.

“In questo modo teniamo sotto controllo il diffondersi dell’erba infestante e contemporaneamente coltiviamo prodotti agricoli che destiniamo anche alle famiglie bisognose”, ha spiegato Napolitano.

Martedì 6 luglio intanto si è svolto il mercatino degli ortaggi del Parco dei Messapi. Su prenotazione, è possibile acquistare: insalata “ascalora”, fagiolini, “peperoni friggitielli”, cetrioli, cicoria, zucchine, melanzane, carote rosse, cavolo di stagione e fiori di zucca (su richiesta).

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo della Regione Puglia – Programma Straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo – azione 5.

In collaborazione con Antonio D’Amico.

Per info e prenotazioni:

📲329 4016069

📧 Info@coopimpact.it