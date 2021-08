Il Centro per l’impiego da via Cappuccini all’ex Inapli

Il Centro per l’impiego di Brindisi sarà trasferito nei locali dell’ex Inapli.

La giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione, che sarà sottoscritto con la Regione Puglia, per la concessione dei locali nell’ex Inapli da adibire a Centro per l’Impiego.

Dell’immobile in via San Domenico Savio saranno messi a disposizione della Regione due locali al piano terra e quindici al primo piano per consentire il trasferimento del Centro per l’Impiego. La convenzione ha una durata di sei anni.

Il trasferimento comporterà per il Comune di Brindisi un risparmio di 40mila euro all’anno che vengono pagati per l’affitto dell’attuale sede del Centro per l’Impiego, in via Cappuccini, e al contempo migliorerà la fruizione del servizio reso.

“Questa nuova sede – spiega Riccardo Rossi Sindaco di Brindisi – è certamente più adeguata, dispone di un ampio parcheggio ed anche gli uffici avranno una collocazione più dignitosa rispetto a quella attuale che ha comportato tanti disagi per gli utenti”.