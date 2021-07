Il jazz “trasversale” di Fabio Rogoli e il suo trio nel Parco di Muro Tenente

L’improvvisazione e l’energia creativa del jazz, contaminate dalle sonorità del pop e del rock: “Trithonia, Fabio Rogoli Trio” è il protagonista del nuovo appuntamento con la rassegna “Appia in tabula”, nel Parco dei Messapi di Muro Tenente, venerdì 23 luglio 2021, alle ore 21.30.

“Trithonia” è un trio jazz nato nel 2002 da un’idea dl pianista e compositore Fabio Rogoli, uno dei più conosciuti nel nostro territorio e con importanti esperienze in Italia e all’estero.

Il trio propone un jazz che si colloca trasversalmente rispetto ai generi musicali: durante i live vengono alternate composizioni originali con versioni riarrangiate tratte dai repertori di artisti quali Peter Gabriel, Police, Radiohead e Beatles.

Una scelta stilistica che ha caratterizzato i due progetti discografici sin qui realizzati: “Trithonia” e “Viaggio”.

Lo spettacolo musicale è gratuito. Sarà necessario solo un piccolo contributo per il parcheggio custodito (3 euro) e per l’ingresso al Parco (2 euro – Visita il Parco dei Messapi), se non si possiede la tessera sostenitore. Nel corso della serata sono previsti laboratori didattici per i più piccoli e sarà disponibile un servizio di Food & Drinks.

Una zona del Parco sarà riservata alla vendita dei prodotti agricoli del progetto “Hortus”, coltivati all’interno di Muro Tenente nel rispetto del Codice dei Beni Culturali e della biodiversità del suolo.

Appia in Tabula è realizzato in collaborazione con la Soprintendenza A.B.A.P. per le province di Brindisi e Lecce, i comuni di Mesagne e Latiano e con il contributo della Regione Puglia – Programma Straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo – azione 5.

Per info e prenotazioni:

www.appiaintabula.it

tel. 3458723113

Per acquistare tessere, biglietti e prenotare: https://www.appiaintabula.it/eventi-e-spettacoli/

Il parco è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle h. 8.00 alle h. 12.30 e dal venerdì alla domenica dalle h. 17.00 alle h. 19.30.