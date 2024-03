Il Perrino si tinge di viola: Giornata Nazionale dei Disturbi del Comportamento Alimentare

In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare (DCA), l’ospedale Antonio Perrino si è colorato di viola per sensibilizzare sul tema e testimoniare la vicinanza di ASL Brindisi a tutti coloro che ne soffrono.

Ogni anno, in Italia, muoiono di anoressia e bulimia oltre 3mila persone, il 20% delle quali sono bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni.

“Il cibo è relazione. Come in tutte le relazioni, la migliore ricetta è un sano equilibrio tra nutrimento, salute e piacere a tavola. Focalizziamo l’attenzione sul valore del buon esempio in famiglia. Una fonte di ispirazione per bambine e bambini sull’importanza di una dieta equilibrata, della consapevolezza di ciò che è sano e del rispetto verso chi è in difficoltà”, dicono da Regione Puglia.

Le sei ASL pugliesi hanno attivato sul territorio centri specialistici che si occupano dei disturbi del comportamento alimentare.

1) Azienda Sanitaria Locale Bari – Centri DCA: Disturbi del comportamento alimentare “Salvatore Cotugno”, Altamura (080 5848558-55-56); Centro Colli Grisoni, Bari (080 584 4053; 080 584 4066); Pediatria Ospedale San Paolo (080 5843276);

2) Azienda Sanitaria Locale BT – Ambulatorio DCA Disturbo del comportamento alimentare – ex Ospedaletto S. Nicola Pellegrino, Trani (0883 483473);

3) ASL Brindisi – SIAN – Igiene degli Alimenti e della Nutrizione o U.O.S. Igiene della Nutrizione, Brindisi; Ambulatorio DNA presso Ospedale Perrino, Brindisi (0831/l 537426-0831 1537453); Ambulatorio DNA CSM Ceglie Messapica, (0831 389298); NIAT, Brindisi (0831 510452); NIAT, Francavilla Fontana (0831 851419)

4) Azienda Sanitaria Locale Foggia – Ambulatorio di psicologia clinica Foggia, via Montegrappa 25 (0881 884890);

5) Asl Lecce – Centro Per la Cura e la Ricerca Sui Disturbi Del Comportamento Alimentare, Lecce (0832 215697);

6) ASL Taranto – SSD Disturbi del Comportamento Alimentare – ex Ospedale Vecchio, Via SS Annunziata, Taranto (099 4585029).

