In Puglia sorgeranno sei centri di eccellenza per pazienti con disturbi dello spettro autistico

La Regione Puglia ha avviato il percorso per la localizzazione delle sedi, una per provincia, e la stima dei costi, di sei centri d’eccellenza per i pazienti con disturbi dello spettro autistico: lo ha reso noto l’assessore al Bilancio Fabiano Amati, che ha presieduto il tavolo di lavoro unitamente all’assessore alla Salute Raffaele Piemontese.

Ad oggi la soluzione sarebbe stata definita, compreso il progetto esecutivo, solo per Taranto, città in cui la sede del centro è stata localizzata al quartiere Paolo VI.

“Per le altre ASL”, ha spiegato Amati, “ci siamo aggiornati a giovedì prossimo, così da valutare le soluzioni presentate da Brindisi (immobile comunale a Parco del Cillarese), BAT (manifestazione d’interesse per aprire alle soluzioni proposte da soggetti del terzo settore) e Lecce (immobile della ASL a San Pietro in Lama)”.

Per quanto riguarda Foggia e Bari, invece, le direzioni generali delle ASL hanno chiesto una settimana per ulteriori approfondimenti.

L’individuazione dovrà in ogni caso essere effettuata a stretto giro, perché entro il 30 novembre andrà definiti il programma localizzativo e finanziario.

Marina Poci

