In volo verso l’Africa i falchi grillai nati nel centro storico di Francavilla Fontana

Anche quest’anno vi è stata una proficua ed entusiasmante collaborazione del Centro Fauna Selvatica della Provincia di Brindisi con il Comune di Francavilla Fontana, dove l’assessora all’Ambiente ed al Benessere Animale, Numa Ammaturo, in accordo con il Centro, ha fornito una postazione facilmente raggiungibile dai cittadini per la consegna di giovani falchetti che da qualche anno nascono regolarmente nel centro storico della città.

Si tratta di una specie protetta da Convenzioni internazionali e da Direttive europee denominata falco grillaio, che ogni anno migra dall’Africa subsahariana per raggiungere le aree di nidificazione nordafricane, asiatiche e dell’Europa meridionale. In Italia nidifica principalmente in Basilicata e in Puglia, scegliendo anche i centri urbani di Francavilla Fontana, Ceglie Messapica ed Oria, dove i grillai depongono le uova e crescono i piccoli nelle cavità degli edifici storici. Ci si accorge della loro presenza dai voli echeggianti e striduli degli adulti e poi dal ritrovamento a terra tra le vie del centro storico di giovani esemplari, spesso durante la fase che precede il loro involo.

È un falchetto insettivoro che si nutre prevalentemente di insetti alati come i grilli e le cavallette. I grillai in difficoltà sono ricoverati nelle strutture del Centro Fauna Selvatica, fino al momento del rilascio in natura, avvenuto ad esempio pochi giorni fa in Contrada Cadetto Superiore a Francavilla Fontana, dove alcuni giovani falchetti hanno spiccato il volo per il primo viaggio verso l’Africa, continente in cui trascorreranno i mesi invernali.

