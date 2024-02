Inaugurata a Bari struttura per accogliere le famiglie dei pazienti oncologici pediatrici

È stato inaugurato oggi, 19 febbraio, il Villaggio Trenta ore per la vita Agebeo, realizzato a Bari su un terreno di proprietà comunale confiscato alla mafia e concesso nel 2016 dal Comune all’associazione A.Ge.B.E.O. (Associazione Genitori e Bambini Emato-Oncologici e Amici di Vincenzo onlus): si tratta di una struttura per l’accoglienza destinata ai bambini in cura presso i reparti oncologici degli ospedali baresi e alle loro famiglie.

Il progetto è nato per iniziativa del presidente di A.Ge.B.E.O., Michele Farina, che 21 anni fa ha perso il figlio Vincenzo per leucemia ed è stato costretto a lunghi e faticosi viaggi verso Trento.

Dal 2007, l’associazione ha accolto famiglie di piccoli pazienti oncologici in un appartamento a Bari, offrendo loro un posto dove alloggiare durante le cure. Nel 2016, grazie a un terreno confiscato alle mafie, è iniziata la costruzione del Villaggio. Con il sostegno di Trenta Ore per la Vita Onlus, Agebeo ha sviluppato il progetto esecutivo e ha iniziato la costruzione della struttura. Il Villaggio, composto da dieci moduli su un unico livello (otto dei quali destinati ad abitazione e i restanti due ad amministrazione e riabilitazione psicologica), sarà in grado di ospitare fino a quattro persone per unità abitativa. Ogni unità è dotata di camera da letto, soggiorno/cucina e bagno. La struttura è stata costruita con le tecniche di efficientamento energetico più moderne e dispone di tutti i comfort necessari, compresi una piccola palestra per le attività motorie dei piccoli degenti e spazi comuni in cui saranno svolte le attività dell’associazione A.Ge.B.E.O. e amici di Vincenzo onlus.

All’inaugurazione erano presenti Lorella Cuccarini, madrina di Trenta ore per la vita, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il sindaco di Bari, Antonio Decaro.

