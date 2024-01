IRCCS De Bellis di Castellana: eccellenza in chirurgia bariatrica e tumori gastrointestinali

Sono stati presentati nella giornata di oggi, 5 dicembre, i risultati raggiunti nell’anno 2023 nell’Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico specializzato in gastroenterologia “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte: su tutto il resto, spiccano i dati relativi al Centro per la nutrizione, la ricerca e la cura dell’obesità (120 interventi di chirurgia bariatrica nell’ultimo anno, con prospettive di raddoppiamento nel 2024) e gli interventi di chirurgia generale per i tumori all’apparato gastrointestinale e di chirurgia oncologica maggiore (che collocano il De Bellis tra i primi ospedali italiani in questa specialità).

Estremamente significativi sono anche i risultati raggiunti nel campo della ricerca: il direttore scientifico dell’istituto, professor Gianluigi Giannelli, ha sottolineato l’importanza dello studio, pubblicato recentemente, che consente di stimare il tempo di comparsa del tumore al fegato con un anticipo di dieci anni.

Il presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Irccs, Enzo Del Vecchio, ha poi posto l’attenzione su quanto ancora ci sia da fare “dalla questione degli spazi fisici, all’incremento di personale medico e infermieristico, dal finanziamento dei progetti di ricerca alla realizzazione di una biobanca, da una migliore integrazione dei sistemi informatici all’aumento del finanziamento per funzioni. Tutti obiettivi alla nostra portata, che potremo realizzare con l’indispensabile sostegno della Regione Puglia”.

