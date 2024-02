Istituto Tumori di Bari: inaugurati nuova tac e nuovi ambulatori

Inaugurati all’Istituto Tumori (IRCCS) Giovanni Paolo II di Bari la nuova tac e i nuovi ambulatori di Oncologia Medica.

Il nuovo tomografo computerizzato a 128 strati, allestito nell’unità operativa di Radiologia Diagnostica, sostituisce un apparecchio in uso dal 2010 e consente di usare più basse dosi di radiazioni, garantendo immagini diagnostiche sempre più dettagliate.

I nuovi ambulatori di oncologia medica si sviluppano su una superficie di circa 1000 metri quadri al secondo piano nella cosiddetta palazzina uffici.

L’intero piano, che fino a poco più di un anno fa ospitava gli uffici della direzione strategica, accoglie adesso 6 sale per le infusioni chemioterapiche, per un totale di 25 poltrone di infusione, 12 ambulatori per le visite e i consulti, un’ampia sala d’attesa con sistema centralizzato per l’accettazione.

“Abbiamo limitato moltissimo la mobilità passiva soprattutto per l’oncologia. Oggi in Puglia si curano molte più persone di quelle che si curavano una volta. Il “Giovanni Paolo II” è l’hub regionale dell’oncologia ed è il perno attorno al quale questo recupero di efficienza sta avvenendo”, ha dichiarato il presidente della Regione Michele Emiliano, presente alla cerimonia inaugurale.

