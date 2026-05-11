La barese Faccitondo segretaria nazionale FENAGIFAR: Puglia protagonista della nuova generazione dei farmacisti italiani

Federica Faccitondo, barese, è stata eletta segretaria nazionale di FENAGIFAR per il triennio 2026-2029: la scelta segna una nuova fase per la rappresentanza dei giovani farmacisti italiani e conferma il ruolo sempre più centrale di Bari nella crescita delle nuove generazioni della professione farmaceutica. Un risultato che premia un percorso costruito negli anni attraverso partecipazione associativa, progettualità e capacità di creare relazioni istituzionali solide, valorizzando il contributo dei giovani professionisti all’evoluzione del sistema sanitario.

La nomina di Federica Faccitondo rappresenta infatti non solo un importante riconoscimento personale, ma anche il frutto del lavoro condiviso sviluppato all’interno del gruppo dei giovani farmacisti baresi, sostenuto costantemente dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bari e BAT. Un’esperienza che ha saputo coniugare formazione, rappresentanza e visione strategica, contribuendo a rafforzare il legame tra università, professione e territorio.

“L’elezione di Federica Faccitondo rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità professionale barese”, ha dichiarato Luigi D’Ambrosio Lettieri, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bari e BAT e Presidente della Fondazione Francesco Cannavò. “È il riconoscimento del valore di una generazione preparata, appassionata e consapevole delle sfide che attendono la professione farmaceutica. I giovani non devono essere considerati semplicemente il futuro, ma una componente già oggi determinante per accompagnare il cambiamento della sanità e rafforzare il ruolo socio-sanitario del farmacista”.

Secondo D’Ambrosio Lettieri, FENAGIFAR continua a rappresentare “un luogo prezioso di partecipazione, confronto e crescita”, capace di costruire un ponte concreto tra il mondo universitario, la professione e il sistema sanitario nazionale.

Per Federica Faccitondo, l’elezione costituisce la naturale evoluzione di un percorso maturato attraverso l’impegno associativo e il lavoro di squadra. “Il mio grazie più profondo va all’Ordine dei Farmacisti di Bari, che per tutti noi giovani è un vero faro e una guida insostituibile”, ha affermato la neo Segretaria Nazionale. “Se oggi Bari ottiene questo riconoscimento nazionale, è perché abbiamo la fortuna di crescere in un ambiente che valorizza la competenza e ci spinge a guardare avanti”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ad Agifar Bari-BAT e al suo Presidente Roberto Capozza, riconoscendo il valore della sinergia costruita sul territorio e della capacità del gruppo barese di esprimere una rappresentanza autorevole a livello nazionale.

Nel prossimo triennio, sotto la guida del Presidente Francesco Ferro Russo, la Federazione punterà a rafforzare il proprio ruolo come laboratorio di idee e progettualità per i giovani farmacisti italiani, con particolare attenzione ai temi della digital health, della sanità territoriale e dell’innovazione professionale. L’obiettivo sarà accompagnare le nuove generazioni nella costruzione di un’identità professionale moderna, integrata nei nuovi modelli assistenziali e sempre più vicina ai bisogni dei cittadini.

“Vogliamo che ogni giovane laureato possa riconoscersi in un ruolo moderno e dinamico”, conclude Federica Faccitondo. “Il nostro compito è far riscoprire l’orgoglio e il fascino della nostra professione, valorizzandone le potenzialità legate alla sanità di prossimità e alle nuove tecnologie. Trasformeremo l’entusiasmo dei giovani colleghi in competenza solida, affinché la farmacia continui a essere un presidio sanitario di riferimento per le comunità”.

Con questa elezione, Bari consolida dunque la propria presenza nel panorama nazionale della professione farmaceutica, confermando la capacità di esprimere competenze, visione e progettualità orientate a una sanità più integrata, sostenibile e accessibile ai cittadini.